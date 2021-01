Il futuro di Memphis Depay è ancora tutto da decifrare, perché il giocatore ha rifiutato qualsiasi proposta di rinnovo e sarebbe tentato a cambiare squadra già nel mercato di gennaio, mentre il Lione punterebbe a trattenerlo fino a scadenza, ovvero giugno 2021. Il Barcellona sarebbe la sua meta preferita, ma le elezioni presidenziali dei blaugrana in programma il 24 gennaio hanno posto il club in condizioni di incertezza. In questo scenario si è inserita la Juventus, che come riporta Calciomercato.com ha provato a prendere l’olandese nelle scorse settimane, offrendo Bernardeschi come contropartita. Niente da fare però, offerta rispedita al mittente, ma la Juve continua a rimanere vigile.