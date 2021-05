4







di Nicola Balice, inviato a Reggio Emilia

No. Assolutamente sì. Solo se. E no. Sono queste le risposte, secche che in casa Juve vengono date senza troppi giri di parole a proposito di quei giocatori che rappresentano la nuova generazione bianconera. Nell'ultima, bellissima, notte di Gigi Buffon, mentre Giorgio Chiellini attende un segnale e Leonardo Bonucci entra solo per blindare il risultato, con Paulo Dybala che si accontenta delle briciole e Cristiano Ronaldo che fa la comparsa, ecco che il trionfo in Coppa Italia vede allo stesso tempo chiudersi un ciclo irripetibile quando un altro è pronto a iniziare. Già, perché le firme su questa finale sono quelle di Matthijs de Ligt (monumentale nel reagire a una falsa partenza blindando il risultato nella ripresa) e Weston McKennie (assist per Kulusevski, tra alti e bassi nelle notti speciali di questa stagione la sua zampata c'è sempre stata). Ma soprattutto di Federico Chiesa, mvp della finale e probabilmente di tutta la statione bianconera, come di Dejan Kulusevski che a Reggio Emilia ha lanciato finalmente segnali da giocatore vero e pronto a fare la differenza dalla prossima stagione. Quindi: no, assolutamente sì, solo se, no. Queste sono le risposte sul mercato della Juve per il poker di volti freschi su cui costruire il nuovo ciclo. Eccoli, situazione per situazione, nella nostra gallery.