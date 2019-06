La Juventus sta defininendo l'acquisto del centrocampista dell'Empoli Traore e come riporta Sky Sport l'accordo verrà chiuso in sinergia con Cagliari o Sassuolo. Il centrocampista classe 2000 giocherà in una di queste due squadre la prossima stagione. I sardi pensano a lui come rimpiazzo di Nicolò Barella che è vicino all'Inter. Il Sassuolo invece potrebbe cedere Sensi al Milan.