La Juventus celebra e coccola Federico Chiesa. L'esterno bianconero è stato l'assoluto protagonista della partita dell'Italia di ieri sera, regalando il vantaggio agli Azzurri con un grandissimo gol nel primo tempo supplementare. In casa Juve, però, non si scopre nulla di nuovo, visto che Chiesa è stato senza dubbio uno dei migliori nel corso della stagione. Proprio sui social, la società ha condiviso un video delle migliori giocate del calciatore durante l'anno, accompagnato dal messaggio: "Federico Chiesa decisivo non è una novità".