l'ha detto, lunedì tornerà a Torino per iniziare una nuova stagione con la Juventus. E, quindi, firmare il rinnovo del contratto scaduto il 30 giugno scorso. Ufficialmente svincolato, il capitano bianconero prolungherà il rapporto con la Juve per un'altra stagione, fissando la nuova scadenza a giugno 2022 con opzione automatica per l'anno successivo se dovesse raggiungere 25 o 30 presenze. Chiellini ha ancora voglia di continuare a giocare, nel mirino c'è il Mondiale in Qatar.