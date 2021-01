L'ultima idea per l'attacco della Juventus è quella che porta a Edor Shomurodov, attaccante ubzeko del Genoa che ha segnato due gol nella prima parte di stagione. I bianconeri stanno pensando di prenderlo subito, in prestito con diritto di riscatto cercando di pagarlo tutto a fine stagione. In queste settimane i club sono in contatto continuo per chiudere l'affare Rovella, nel corso delle chiacchierate è spuntata anche l'ipotesi Shomurodov.