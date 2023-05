. È quanto chiede laal Procuratore federale Giuseppein vista della nuova sentenza sulattesa per lunedì 22 maggio, quando il club bianconero si ritroverà davanti allaper scoprire quale sarà il suo destino per la stagione in corso e, di conseguenza, anche per la prossima. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i legali della società intendono far leva sul concetto di coerenza giuridica, in virtù del qualeAl momento, il perimetro tracciato dal Collegio di Garanzia dello Sport è quello del. La penalizzazione potrebbe essere confermata e motivata dalla CFA, ma non è escluso che si arrivi a decurtare eventualmente dei punti nel caso in cui venga rivista la posizione degli amministratori senza deleghe. Sul tavolo, comunque, resterebbe sempre il tema dell', perché una penalità ridotta potrebbe non essere sufficiente a escludere la Juve dalla prossima. Da qui la possibilità, che però il club vorrebbe scongiurare, di spostare la sanzione alla stagione 2023/24.