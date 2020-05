1









La Juventus ha chiamato a raccolta i giocatori partiti per l'estero, tra cui Cristiano Ronaldo. Il portoghese si è così attivato per il rientro in Italia, facendo arrivare a Madeira il proprio jet privato, che ha poi portato a Madrid il suo staff. Così, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, l'arrivo a Torino è previsto per oggi. A disposizione della squadra, però, Ronaldo sarà soltanto dopo aver rispettato ulteriori quattordici giorni di isolamento, come tutti gli altri compagni che arriveranno nel corso dei prossimi giorni.