La Juve è molto interessata ad Haaland, attaccante del Salisburgo che ha già messo a segno 28 gol in questa stagione. Il classe 2000 ha attirato anche l'interesse del Borussia Dortmund e del Lipsia il cui allenatore Nagelsman ha pure svelato un incontro con l'attaccante norvegese . La Juve dal canto suo non molla un centimetrosul piatto un' offerta da 3 milioni di euro a stagione per la stellina del Salisburgo, che si guarda attorno e valuta. Con la Juve sempre presente.