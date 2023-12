La Juve chiama, l'Inter risponde; la lotta scudetto si infiamma settimana dopo settimana sempre di più. Merito delle due squadra che non stanno sbagliando un colpo.. L'unico stop? Quello nello scontro diretto, terminato 1-1 all'Allianz Stadium. E in questo turno di campionato ci sono state vittorie particolarmente pesanti. Per la squadra di Allegri visto che sembrava aver gettato due punti nel finale e per Inzaghi, impegnato contro il Napoli in trasferta con la pressione di chi non poteva sbagliare.L'Inter ha protetto il primo posto in classifica, a più due dai bianconeri. E ora si riparte, nuova settimana e nuovo duello a distanza. Questa volta però, addi nuovo di Venerdì. Ecco, superare anche questo ostacolo sarebbe un ulteriore segnale al campionato e ai rivali, impegnati il giorno successivo contro l'Udinese.Ma chi ha il calendario sulla carta 'migliore' da qui al termine del girone di andata?e la risposta a questa domanda.