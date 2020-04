Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport c'è la possibilità che Gonzalo Higuain lasci la Juve al termine della stagione. Questa, almeno, sarebbe la volontà del club bianconero che ha anticipato all'attaccante argentino la possibilità di separarsi al termine della stagione. La proposta però non sarebbe piaciuta all'ex attaccante del Napoli. Il Pipita al momento non vuole prendere in considerazione: l’addio immediato, magari per andare a giocare negli Stati Uniti, dove c’è suo fratello Federico. Niente da fare, al momento Higuain non gradisce l'ipotesi di andarsene da Torino.