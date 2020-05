La Juventus ha chiamato a raccolta i giocatori, che nel corso dei prossimi giorni ritorneranno a Torino. Per chi torna dall'estero, ci saranno ulteriori 14 giorni di isolamento, mentre per chi non ha lasciato l'Italia si apriranno le porte della Continassa per gli allenamenti individuali. Chi non vuole perdere tempo - e mettere a tacere anche qualche voce - è Paulo, che ha passato la domenica ad allenarsi, in attesa ovviamente di poter tornare a farlo sul campo. Ecco il post condiviso su Instagram, insieme a Oriana e alla nuova cagnolina Kaia.