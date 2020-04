1









La nuova data per la ripartenza delle attività sembra essere fissata al 4 maggio, il giorno dopo la scadenza dell'ultimo termine fissato dal governo ieri sera. Così, le società cominciano ad organizzarsi, nella logica di - tra tre settimane - ricominciare ad allenarsi. Non fa eccezione la Juventus, che come riporta Il Corriere dello Sport, avrebbe fissato una data per il rientro di tutti i giocatori che sono partiti durante l'emergenza per il coronavirus. Sono nove, in totale, i giocatori che devono rientrare, da Ronaldo che è stato il primo a partire, sino a Rabiot, l'ultimo a lasciare l'Italia per un ritorno in Francia.



Non ci sono date o comunicazioni ufficiali, ma la Juve ha fatto partire il richiamo e si aspetta che tra Pasqua e Pasquetta i giocatori rientrino in Italia. Tra il 15 ed il 20 aprile, aveva detto Douglas Costa qualche giorno fa, ed ecco che tutti, da chi è in Europa a chi invece è tornato in Sudamerica, si muoveranno per il rientro, anche se al 4 maggio mancano ancora tre settimane. Infatti, sarà necessario che tutti i giocatori svolgano i protocolli di isolamento previsti per chi entra in Italia, un periodo di quattordici giorni che non può prorogare ancora più del dovuto la ripresa degli allenamenti.