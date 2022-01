Nelle ultime 48 ore, l'ambiente della Continassa è andato in fermento dopo le prime voci che circolavano su una prima offerta ufficiale della Juve per Dusan Vlahovic. I bianconeri hanno in un primo momento presentato ai viola il cartellino di Dejan Kulusevski piu un conguaglio economico di circa 35 milioni di euro. Ma in queste ultime ore, stando a quanto riportato da Tuttosport, avrebbero alzato a 60 la cifra da versare nelle casse della Fiorentina.



In attesa di conoscere ulteriori sviluppi sulla vicenda, la dirigenza della Vecchia Signora è alle prese anche con un'altra ex conoscenza, o per meglio dire, con un giocatore ancora in orbita Juve. Stiamo parlando di Douglas Costa che, ritorna dal Gremio, squadra nella quale era stato mandato in prestito. Il brasiliano già da tempo non rientra piu nei piani dei bianconeri e proprio per questo si starebbe cercando una sistemazione che, potrebbe arrivare dalla MLS, visto il forte interesse dei LA Galaxy.