Mario Mandzukic ha il cuore bianconero. Da sempre, per sempre. Arrivato nel 2015 dall'Atletico Madrid dove ormai era chiuso dall'esplosione di Griezmann, in quattro anni Allegri gli ha fatto fare di tutto: attaccante centrale ma anche esterno, regista e persino terzino. Sì, perché quando rincorreva l'avversario fino a quasi la sua area era un esterno difensivo a tutti gli effetti. E i risultati erano ottimi, qualsiasi cosa facesse. La stagione la chiudeva sempre in doppia cifra.



L'ADDIO CON SARRI - Certo che Mandzukic, oggi, alla Juve, farebbe proprio comodo. Da Dzeko a Milik, sulla lista di Paratici ci sono tanti attaccanti dai quali poi uscirà (a meno di sorprese) il nome del prossimo centravanti. E pensare che la soluzione ce l'avevano in casa: fino a otto mesi fa, quando il croato ha preso l'aereo per volare all'Al-Duhail raggiungendo l'amico Benatia. Per forza, Mandzukic non giocava più e la prima parte di stagione con Sarri in panchina l'ha fatta tutta fuori rosa. Zero presenze e un biglietto già prenotato per il Qatar. L'allenatore era stato chiaro fin da subito dicendo di non volerlo nel suo progetto.



MESSAGGI SOCIAL - Un feeling mai scattato che ha portato all'addio del giocatore, che con la dirigenza ha sempre mantenuto ottimi rapporti ma era infuriato con Sarri che più volte nei primi sei mesi della stagione non lo ha fatto nemmeno lavorare con la squadra. Le scelte dell'ex allenatore però non hanno influito sul suo amore per la Juve: ogni tanto su Instagram spunta un post o un like di Mandzukic sulla Juventus, cuoricini rigorosamente bianconeri per ogni occasione.



MAI AVVERSARI - Nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile ritorno di Mandzukic in Italia, il suo nome era stato accostato a Benevento e Fiorentina ma l'attaccante non se la sente di giocare contro la sua ex squadra. Avversario della Juve? Mai. Ha pensato la stessa cosa anche nell'ultima sessione di mercato, quando il Milan si era fatto avanti provando a portarlo in rossonero ma l'attaccante ha bloccato tutto sul nascere. Oggi la Juve cerca un attaccante, qualche mese fa aveva la soluzione in casa ma se l'è fatta scappare. Dopo l'esperienza in Qatar Mandzukic è svincolato: un cuore bianconero in cerca di squadra.