Il processo di innovazione iniziato da Juventus continua e prosegue sul canale social preferito dalla Gen Z internazionale, TikTok.Basterà rispondere entro il 14 maggio alla call to action globale lanciata da Angel Di Maria e compagni, pubblicando un video sul proprio profilo TikTok e aggiungendo l’hashtag #JuventusFreestyle.Il video entrerà nel processo di selezione cheI cinque finalisti saranno invitati a Torino per prendere parte alla “challenge” conclusiva. E, a scegliere il vincitore, sarà una giuria di esperti, tra cui alcuni rappresentanti della prima squadra juventina.L’iniziativa si va a contestualizzare nel processo di crescita del canale bianconero. Un profilo TikTok che a inizio 2023 ha raggiunto i 20 milioni di follower e ora è salito fino alla top 5 dei maggiori club europei, sorpassando anche il muro dei 23 milioni. Un incubatore di innovazioni che ha visto proporre dalla Juventus la prima serie nativa per TikTok, “We The Next Gen”, attraverso cui è stato seguito il percorso della seconda squadra alle prese con la finale di Coppa Italia di Serie C. E, ora, un altro progetto pensato e dedicato alla piattaforma, con uno sguardo diretto al futuro.