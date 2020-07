di Lorenzo Bettoni

"Belotti? ​E’ il centravanti che ci manca, soprattutto adesso che Higuain deve ancora ritrovare la condizione. Però dubito che uno come lui accetterebbe di diventare bianconero". Musica e parole di Claudio Marchisio, uno che conosce bene l'atmosfera che si respira a Torino quando si parla di bianconeri e granata. La Juve cerca un bomber, il profilo di Belotti è quello giusto ma al momento sono altre le piste seguite da Fabio Paratici che tratta almeno su tre tavoli: Milik, Jimenez e Andrea Pinamonti anche se quest'ultimo sarebbe un bomber "di scorta" mentre gli altri due sarebbero la spalla ideale di Cristiano Ronaldo a partire da subito.



Clicca sulla gallery o scorri per scoprire il punto sulle trattative della Juve in attacco