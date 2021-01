12









La speranza della Juve è che il 2021 possa iniziare meglio di come si sia concluso l'anno precedente. Gli ultimi mesi bianconeri sono stati una continua altalena di emozioni, tra la vittoria al Camp Nou contro il Barcellona in Champions League e un sesto posto in campionato che fa stropicciare gli occhi a molti. Da non crederci. Però è proprio così, e ora serve la svolta per invertire la rotta. La verità sta nei numeri: 25 gol segnati, peggior attacco tra le prime sette in classifica. Un dato da migliorare anche con l'arrivo di qualche volto nuovo dal mercato.



NECESSITA' - Se a Ronaldo e Morata non si può rimproverare praticamente nulla, quelli che sono mancati alla squadra di Pirlo sono i gol dei centrocampisti. Sei reti totali tra centrali ed esterni, due a testa di Kulusevski e Chiesa e uno per uno di Rabiot e McKennie. Poco. Troppo poco. Ecco perché Pirlo lì in mezzo chiede rinforzi per la seconda parte di stagione ma anche per la prossima, con l'obiettivo di piazzare a centrocampo un top player che possa fare la differenza.



SOGNO PAUL - Il sogno è sempre lo stesso da mesi: Paul Pogba. Pogback? I tifosi ci sperano, il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2021 e cerca una nuova sfida. Nuova o vecchia, perché Paul a Torino ritornerebbe di corsa, con la società è in ottimi rapporti così come con gli ex compagni. La Juve lo riprenderebbe a braccia aperte, l'agente Mino Raiola tiene aperta la pista bianconera ma ci sono due grandi scogli da superare: il primo è la concorrenza di altri top club internazionali come Real Madrid e Psg, l'altro l'ingaggio del giocatore che oggi si aggira intorno ai 15 milioni di euro; troppo alto per la Juve.



GLI ALTRI OBIETTIVI - Pogba ma non solo, perché se non dovesse concretizzarsi il ritorno di Paul la Juve non vuole farsi trovare scoperta e sta continuando a monitorare altri giocatori: su tutti c'è quel Manuel Locatelli che tanto piace a Pirlo ma... anche al Sassuolo. In estate Paratici ha fatto qualche sondaggio ma dall'altra parte è stato alzato un muro altissimo: la valutazione è di 40 milioni di euro. Nella lista della Juve ci sono anche Rodrigo De Paul, pronto a lasciare l'Udinese per il salto in una big, e Nicolò Zaniolo, pallino di Paratici che i bianconeri non hanno mai mollato nemmeno dopo i gravi infortuni. All'estero occhi puntati su Houssem Aouar, centrocampista del Lione per il quale la Juve ci aveva già provato e spera di avere un canale preferenziale visti gli ottimi rapporti con il presidente Aulas. La squadra lavora a testa bassa e Paratici studia il mercato, la speranza è che il 2021 porti fiducia e continuità. E, magari, anche un centrocampista in più.