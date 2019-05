La Juventus cerca due difensori per la prossima stagione visto che sia Andrea Barzagli che Martin Caceres non saranno più in rosa la prossima stagione. La strategia di Paratici è ben chiara: i due slot verranno riempiti da un giovane e da un difensore top. Appartengono alla prima categoria sia Demiral che Romero, entrambi bloccati dai bianconeri. Per il profili top, invece, i sogni sono Koulibaly, Sergio Ramos e De Ligt che però costano, e molto. Altri nomi sul taccuino di Paratici sono Alderweireld del Tottenham e Manolas della Roma che però non convince dal punto di vista caratteriale.