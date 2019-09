Il mercato è chiuso da quattro giorni, ma la testa è già proiettata a quello di gennaio. In casa Juventus si sta lavorando per trovare una sistemazione ad Emre Can, sempre più fuori dai progetti bianconeri. Secondo Tuttosport, è ancora viva l'ipotesi di uno scambio con il Barcellona per arrivare a Ivan Rakitic. I club speravamo di trovare un accordo prima del gong finale per non tenere i due giocatori scontenti nelle rispettive rose, l'intesa non c'è stata e ora è tutto rimandato a gennaio. Ma la pista Rakitic non è tramontata.