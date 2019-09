Il mercato in Italia è finito, ma c'è ancora tempo per qualche cessione. All'estero, ben lontano dai confini europei. La Juventus, infatti, è ancora alle prese con gli esuberi e con due giocatori fuori dalla lista Champions: Mandzukic ed Emre Can, oltre a Perin e Pjaca. Come scrive Il Messaggero, inevitabile sarà per Paratici riprendere da subito le discussioni con gli agenti dei cosiddetti esuberi, per proiettarsi con anticipo alla prossima finestra di riparazione, quanto mai utile per intavolare nuovi scambi e tenere sott’occhio le richieste dalla Cina. Lo stesso Mandzukic, accostato anche a due club del Qatar, potrebbe considerare le ricche offerte da Pechino e Nanchino dopo i netti no degli anni passati.