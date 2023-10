Attraverso il proprio sito ufficiale, laha omaggiato la prima presenza in Nazionale maggiore per Yildiz: ieri Montella l'ha schierato in campo per il suo debutto con la maglia della Turchia."Croazia-Turchia, gara valida per la qualificazione ai prossimi Europei. È l'86' e gli ospiti sono avanti di un gol, quello segnato da Yilmaz al 30'. Il commissario tecnico Montella effettua due cambi, dentro Ayhan e Yildiz. Per Kenan è un momento indimenticabile, atteso e sognato: l'esordio con la Nazionale maggiore della Turchia.Un'ulteriore tappa bruciata per il classe 2005 che, quest'anno ha esordito con la Prima Squadra della Juventus, collezionando, fin qui, tre presenze.Congratulazioni, Kenan".