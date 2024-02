All'ora di pranzo la Juventus ha ospitato il Frosinone all'Allianz Stadium, con i bianconeri che hanno vinto in extremis per 3-2 grazie alla rete messa a segno da Daniele Rugani a 5 secondi dallo scadere. Al terimine del match, la società bianconera ha postato un messaggio sui social in cui ha voluto 'ringraziare' a modo suo Daniele Rugani per la rete realizzata.'Ti vogliamo bene, Ruga!'.