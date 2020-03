La Juventus celebra Aaronvia Twitter, con il gallese protagonista di una breve clip con tutto il meglio della sua breve avventura in bianconero. Breve al momento, ovviamente, vista la sospensione delle attività: Ramsey ha pagato a caro prezzo i problemi fisici che ne hanno rallentato l'inserimento, ma in casa Juve non vedono l'ora di rivederlo al massimo del suo livello, come dimostrato all'Arsenal fino alla scorsa stagione.