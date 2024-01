Sono i gol segnati in tutte le competizioni dal centrocampista più prolifico della Serie A a partire dalla scorsa stagione: chi è?



Proprio lui. pic.twitter.com/IecZlEfj9Y — JuventusFC (@juventusfc) January 2, 2024

A decidere la sfida chiave contro la Roma, l'ultima gara del 2023 della Juventus, ci ha pensato proprio Adrien. Il centrocampista francese, con contratto in scadenza al termine della stagione, non dimentichiamolo, si è rivelato essere il centrocampista più prolifico della Sere A, partendo dalla scorsa stagione. Un totale di 14 reti messe a segno dal giocatore che in estate aveva scelto di restare a Torino per un'altra stagione, rifiutando le sirene dalla Premier League e rinnovando per un'ulteriore stagione. Di seguito il post con cui la Juve ha voluto celebrare il giocatore ex Paris Saint Germain.