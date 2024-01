La, tramite il proprio sito ufficiale, celebra Joseph, il centrocampista classe 2005 che ieri sera ha debuttato con la Prima squadra.- "Esordio in Prima Squadra per Joseph Nonge. Il centrocampista belga, classe 2005, ha collezionato la sua prima presenza con la Juve nel match di Coppa Italia contro la Salernitana subentrando al 76', in una doppia sostituzione insieme a Vlahovic, al posto di Miretti e Milik. Approdato in Italia dalle Giovanili dell'Anderlecht nell'estate del 2021, ha rinnovato con la Juve fino al 2026 lo scorso giugno. Sono undici le presenze collezionate con la Juventus Next Gen fin qui, con un gol messo a segno in Coppa Italia Serie C contro la Pro Vercelli. Ora l'esordio in prima squadra. Congratulazioni, Joseph!".