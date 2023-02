Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha voluto celebrare l’addio al calcio dell’ex attaccante bianconero Fernando Llorente.‘Fernando Llorente si ritira. L'attaccante spagnolo, alla Juventus dal 2013 al 2015, ha annunciato il suo addio al calcio giocato. 92 presenze, 27 gol segnati e sei trofei vinti, questo il bottino della sua avventura in bianconero. Numeri e vittorie che gli hanno permesso di entrare nel cuore dei tifosi juventini e, in occasione del suo compleanno, lo ringraziamo. ‘Per me è un sogno essere qui’, aveva esordito così Fernando Llorente al suo arrivo alla Juventus. Un sogno onorato fino alla fine e in ogni partita, dalla prima, Sampdoria-Juventus, fino all'ultima, Juventus-Udinese. Dal primo gol, in Juventus-Verona, fino all'ultimo, ancora contro il Verona, ma in trasferta. In mezzo quelli più pesanti, come i due segnati al Real Madrid nella fase a gironi dell'edizione 2014/15 della Champions League, quella culminata con l'arrivo in finale a Berlino.Negli anni in cui ha indossato la nostra maglia, Llorente ha dato sempre tutto, e certe cose non si dimenticano. Grazie, Re Leone!In bocca al lupo per il futuro!’.