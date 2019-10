La classe di Leonardo Bonucci è difficile da mettere in discussione. Il centrale dai piedi buoni della Juventus, come spesso viene definito in confronto a Giorgio Chiellini, conferma sempre del perché questa definizione non sia proprio così sbagliata. Non sono solo i lanci e l'impostazione a far di Bonucci un giocatore tecnicamente talentuoso, a discapito di ruolo e statura, ma anche dribbling come quello con cui ha schivato Lukaku durante la sfida di San Siro contro l'Inter. Come scrive su Twitter la Juventus: "Una parola per descrivere questa giocata​?"