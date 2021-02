Attraverso i propri profili dedicati alle squadre giovanili, la Juventus ha celebrato l'esordio tra i professionisti di Fabio. Il centrocampista in forza alla squadra Primavera è entrato oggi nell'Under 23 all'83' della partita contro l'Albinoleffe vinta per 3 a 0. Come vi abbiamo raccontato , Miretti è uno dei talenti più cristallini delle giovanili bianconere e oggi si è tolto la soddisfazioni di calcare il campo per la prima volta tra i professionisti.