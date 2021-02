#BornOnThisDay un grandissimo difensore, protagonista del primo quinquennio: Virginio Rosetta pic.twitter.com/Y9LCdfcXmJ — JuventusFC (@juventusfc) February 25, 2021

Ricorre oggi il 119esimo anniversario della nascita di uno dei calciatori che hanno contribuito a scrivere la storia e rendere grande la Juventus. Parliamo di Virginio Rosetta, calciatore bianconero dal 1923 al 1936. Oltre che per essere uno dei protagonisti del quinquennio d'oro e per le sue prestazioni in bianconero e con la maglia Nazionale; il nome di Rosetta è legato al primo caso di tensioni tra la FIGC e la Juventus legato al suo trasferimento dalla Pro Vercelli alla Vecchia Signora avvenuto nel 1923.