Se in casa Juve c'è preoccupazione per quello che sarà il vice Vlahovic in questa stagione, ad accendere un lumicino di speranze ci ha pensato l'uomo più inatteso di tutti, Moise Kean. L'ex Psg è infatti partito a razzo in questo avvio di pre campionato, tanto da rifilare due reti al Barcellona di Xavi. Le sue prestazioni non sono passate inosservate neanche in società, con la Juve che ha voluto rendergli omaggio con un post pubblicato sul suo account Twitter, in cui viene immortalato nella sua nuova esultanza e con tanto di didascalia al seguito: 'Nuova esultanza sbloccata'. I tifosi juventini si augurano di poter assistere ancora al suo 'nuovo balletto'.