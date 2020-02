Cristiano Ronaldo ha ormai associato il proprio nome al numero sette,La Juventus però, ha provato a cambiare le carte in gioco, per celebrare il piccolo traguardo ottenuto dal campione portoghese: sono infatti cinquanta i gol segnati nelle settanta partite giocate a Torino. Meglio di lui, per velocità, solo Omar Sivori. Quindi, CR7 diventa CR50 e la Juventus lo commemora sui suoi canali social dopo la doppietta su rigore alla Fiorentina.