Juan Cuadrado è un giocatore sempre più importante per la Juventus. Arrivato cinque anni fa con l'etichetta di funambolo poco concreto, sotto la guida tecnica di Max Allegri è maturato molto e nelle ultime due stagioni si è imposto come elemento fondamentale per Sarri e Pirlo, affidabile arma tattica da piazzare sulla fascia destra. A testimonianza ulteriore del valore assunto ormai dal terzino colombiano per la Juve c'è un tweet pubblicato dal club bianconero: una spettacolare foto di un suo aggancio volante contro la Lazio, con la scritta "Anche un acrobata... c'è solo un Juan"