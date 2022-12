Dal sito dellaLa maglia numero 7 di Alessandro Del Piero allo Juventus Museum a celebrare, insieme al compagno di squadra Gigi Buffon, la grande impresa dell'Italia di Marcello Lippi: la conquista della coppa del mondo del 2006. Un anno tricolore per la Juventus e il suo capitano.LA CONCORRENZAIl 2005-06 per Alessandro Del Piero è una stagione all'insegna della concorrenza. Nella Juventus di Fabio Capello, al suo secondo anno alla guida, David Trezeguet e Zlatan Ibrahimovic rappresentano due partner d'attacco ma anche una potenziale coppia che può escludere il numero 10. Com'è suo costume, Alex lotta, sa che nulla è dato per scontato e finisce per segnare 20 gol, una cifra che non toccava da 3 anni.LA QUALITA' DIFFUSALa caratteristica principale della Juventus del 2005-06 è un mix: dietro solidissima, davanti possiede una qualità distribuita in ognuno dei componenti. L'esultanza di Del Piero a Udine riguarda proprio uno dei gol che meglio lo dimostrano, con il suo assist di testa per il puntuale inserimento di Patrick Vieira.LA VELOCITA' D'ESECUZIONEPassano gli anni e Del Piero sembra acquisire una velocità d'esecuzione ancor più elevata. La rete al Messina, ritratta nella foto, lo testimonia, con rapida sterzata e conclusione imparabile. Una crescita che tornerà utile al Mondiale, quando su assist di Gilardino andrà a chiudere in gol una ripartenza supersonica nella semifinale con la Germania.