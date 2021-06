x @Cristiano

Ronaldo eguaglia il record all-time di 109 gol con la sua Nazionale e il avanza agli ottavi! #EURO2020 pic.twitter.com/GIhiYOXgWG — JuventusFC (@juventusfc) June 23, 2021

Non poteva certo mancare lanel coro celebrativo per. Il fuoriclasse di Madeira ha, per l'ennesima volta, conquistato tutti gli appassionati di calcio con la doppietta segnata nel 2 a 2 tra Portogallo e Francia ad Euro 2020. Una doppietta che gli ha permesso di eguagliare il record didi gol con la Nazionale: 109.