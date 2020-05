«Noi siamo la gente della Juve».

Dieci anni fa Andrea Agnelli diventava Presidente della Juventus. https://t.co/zvoAr8xz2K pic.twitter.com/w2jOsYcBK9 — JuventusFC (@juventusfc) May 18, 2020

"Noi siamo la gente della Juve". Etichetta bianconera stampata sul cuore per Andrea Agnelli, che il 19 maggio di dieci anni fa diventava presidente della Juventus. Il club ha deciso di celebrarlo con un tweet nel quale ricorda: ". Dieci anni fa Andrea Agnelli diventava Presidente della Juventus". Lui come il padre e il nonno, il club torna in mano alla famiglia 48 anni dopo l'ultima volta.