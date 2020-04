Pipita! È l’esclamazione che molti, tutti i tifosi juventini grideranno dopo un gol di Gonzalo Higuain. Dopo un'estate passata con le valige in mano, l’attaccante argentino alla fine è rimasto alla Juventus per lavorare con Sarri, l’uomo che gli fece siglare il record di 36 gol in Serie A in un solo anno. Quest’anno, il Pipita si è trovato a condividere il posto da titolo con il connazionale Dybala, finendo poi per essere scavalcato nelle gerarchie, ma non ha mai fatto mancare il suo contributo sotto porta e soprattutto dal punto di vista del sacrificio. La Juventus, attraverso un posto su Instagram, ha chiesto ai suoi fan: “Qual è il vostro momento preferito della stagione di Higuain?”.