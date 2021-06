Non si è fatto attendere il messaggio della Juventus per Federico Chiesa. L'esterno bianconero è il protagonista assoluto degli ottavi di finale di Euro 2020 giocati da Italia e Austria. Inserito da Mancini alla fine del secondo tempo, ai supplementari ha portato in vantaggio gli Azzurri con un bellissimo gol. La Vecchia Signora lo coccola, dedicandogli un post sui social.