raggiunto solo da Giovanni Trapattoni. "Era il 15 gennaio 2022 quando Massimiliano Allegri tagliava un traguardo prestigioso: 300 panchine alla guida della Juventus .Ieri sera - domenica 20 agosto 2023 - ha raggiunto un altro risultato importante a livello personale. Con la vittoria per 0-3 contro l'Udinese ha toccato quota 250 vittorie come allenatore bianconero."LA DEDICA DEL CLUB - "Numeri semplicemente strepitosi che hanno permesso al Mister di diventare il secondo allenatore della Juventus a tagliare il traguardo delle 250 vittorie - considerando tutte le competizioni dal 1929/1930 - dopo Giovanni Trapattoni (319).Una grande soddisfazione per lui e per tutti noi, con una curiosità sullo sfondo: anche ieri, come il 15 gennaio 2022, l'avversaria era l'Udinese.Tornando al suo personale record, è difficile racchiudere in poche righe i momenti topici della sua carriera in bianconero, anche perché ognuno di noi e di voi potrebbe ricordare con maggiore trasporto alcuni momenti più di altri e allora abbiamo deciso di soffermarci su un aspetto che metterà tutti d'accordo: Allegri è sempre più nell'Olimpo dei grandi allenatori della Juventus.Max, infatti, è il secondo tecnico più vincente della nostra storia, alle spalle soltanto di Giovanni Trapattoni. Sono passati quasi 9 anni da quel 30 agosto 2014, giorno della prima panchina e della prima vittoria del Mister a Verona contro il Chievo, nella sua prima avventura in bianconero conclusasi poi dopo 5 stagioni e 11 trofei conquistati, tra cui 5 Scudetti consecutivi. Poi un nuovo capitolo, iniziato nell'estate del 2021 con nuovi stimoli e nuove sfide, ma sempre con un filo conduttore legato al passato: l'amore per questi colori con i quali ci ha regalato tante gioie. Gioie che ci auguriamo di rivivere ancora una volta insieme.Complimenti, Mister!"