La Juventus ha fissato il prezzo: per l'acquisto di Joaoservono circa 55 milioni di euro. Il terzino portoghese è un obiettivo concreto di mercato del Manchester City di Guardiola, che è praticamente a un passo dal prelevarlo dalla rosa bianconera. Una trattativa di mercato che non ha certamente entusiasmato i tifosi bianconeri, anche su IlBianconero.com abbiamo ospitato una dura critica alla società . Tant'è, la Juve ha deciso. E Cancelo è in rampa di uscita. Chi arriverà al suo posto? Si fanno i nomi di Trippier del Tottenham e di Hysaj, in uscita dal Napoli. Sarà una lunghissima estate.