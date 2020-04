Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la Juventus si è fiondata sul terzino sinistro del Porto Alex Telles. Ex Inter, il brasiliano sta facendo faville nel campionato portoghese ed ha attirato l'interesse dei bianconeri. Il suo arrivo, però, è subordinato al destino di Alex Sandro. In caso di partenza di quest'ultimo la Juve punterebbe dritta sul mancino ex Inter sebbene pure un altro ex calciatore di Serie A, Emerson Palmieri, resta nel mirino del club bianconero.