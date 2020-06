Laè pronta a tornare in campo. Mancano ormai solo poche ore, poi lo Stadium ospiterà la sfida tra i bianconeri e il, semifinale di ritorno di Coppa Italia. La Juve ha pubblicato sul proprio sito un emozionante video per caricare l’ambiente in vista della partita di stasera.Sarri sta valutando un'opzione alternativa per lasciare inizialmente fuori il brasiliano e inserirlo nella ripresa: l'idea è quella di spostare Cuadrado nel tridente offensivo con Danilo terzino destro, un 4-3-3 che in fase di non possesso si trasformerebbe in 4-4-2 con il colombiano a destra e Matuidi che si allargherebbe sull'altra fascia.