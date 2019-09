Iniziamo la domenica con le foto più belle di #JuveSPAL? Che ne dite? https://t.co/q751gHh3se pic.twitter.com/C0BwmvqRTp — JuventusFC (@juventusfc) September 29, 2019

, così l'account Twitter della Juventus carica tutti i tifosi bianconeri in questa domenica mattina, dopo la convincente vittoria di ieri all'Allianz Stadium, nel primo anticipo della sesta giornata di campionato. Terza vittoria in fila per gli uomini di Maurizio Sarri, che hanno del tutto dominato il pur abbordabile avversario.