, che fa il suo esordio in campionato allo stadio Tardini contro il Parma. E il club bianconero già questa sera carica i propri tifosi con unche raccoglie il meglio del passato recente del club, in vista della prima sfida della nuova stagione. Che parte con l'obiettivo di vincere tutto, come sottolineato oggi dal vice presidente Pavel Nedved. Ecco il video, pubblicato sui social ufficiali della Juventus.