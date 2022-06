Questa sera l'Italia ritorna a Wembley, dopo aver vinto l'Europeo l'ultima volta che ha calcato il terreno di uno dei tempi del calcio, proprio contro la squadra di casa, l'Inghilterra. Questa volta però ad affrontare gli Azzurri ci saranno i Campioni d'America dell'Argentina, in quella che sarà la prima sfida storica tra la squadra vincitrice dell'Europeo e quella detentrice della Copa America. Anche la Juve ha voluto dare la scossa ai giocatori impegnati, soprattutto a quelli bianconeri, come si apprende dal post pubblicato su Twitter: 'In bocca al lupo ai bianconeri impegnati oggi nella #Finalissima ITA vs ARG'.

In bocca al lupo ai bianconeri impegnati oggi nella #Finalissima