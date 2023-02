Un pezzo alla volta, il puzzle sembra comporsi e mostrare ai tifosi quello che sarà l’organigramma societario per il prossimo futuro della, per quel che riguarda l’area tecnica. A raccontare il riassetto, questa mattina, è il Corriere dello Sport.Per costruire la rosa e conquistare gli obiettivi prefissati, la Juventus si affida ad un tridente. Non parliamo di Chiesa-Vlahovic-Di Maria, ma di. Francesco, nuovo Chief Football Officer, è a capo dell’area tecnica e a lui riportano Federicoe Stefano. Inoltre: “ha il potere di firma per operazioni di acquisto e cessione del valore massimo di 15 milioni (25 milioni con firma abbinata di altri amministratori), potrà «stipulare e risolvere contratti per le prestazioni sportive di calciatori» fino a un massimo di 20 milioni (25 con firma abbinata) e «di allenatori» fino a un tetto di 5 milioni (10 con firma abbinata)”.Al suo fianco, con l’obiettivo di continuare a scovare talenti e impreziosire la rosa bianconera, c’è Giovanni, promosso dalla Next Gen. A supervisionare Gianluca, unico ex calciatore, insieme a Marco, rimasto in società dopo l’addio di Pavel. L’allenatore, sempre più manager, rimane ovviamente Massimiliano, dopo l’investitura diretta di John. Questa, dunque, la risposta e il riassetto resosi necessario dopo l’inibizione di Federicoche aveva lasciato una voragine, prontamente riempita.