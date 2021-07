In attesa dell'arrivo diin Italia, previsto per la fine di questa settimana, la Juventus ha un'idea ben precisa sul futuro immediato dell'argentino: il club vuole rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2022, poi si penserà se confermarlo per la prossima stagione o cederlo. L'obiettivo non è tanto quello di blindarlo a Torino, ma di evitare il rischio di perdere un giocatore del suo livello a parametro zero tra sei mesi.