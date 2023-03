Alla Continassa si è arrivati, dopo mesi di riflessione, a una conclusione: con tutte le incertezze che ci sono sul futuro del club bianconero con annessi eventuali risvolti su campo e mercato, meglio prima di tutto evitare di perdere troppi pezzi. Una conclusione che equivale anche a un sensibile cambio di rotta, almeno nelle intenzioni. Tanti giocatori erano già stati etichettati come a fine a corsa, tra scadenze di contratto imminenti e prestiti con solo diritto di riscatto: ora invece alla Juve ci si prepara ad affrontare tutta una serie di trattative conservative, per quanto con diversi gradi di difficoltà e diversi livelli di priorità. Da Angel Di Maria in poi, la Juve è pronta a sedersi al tavolo nonostante tutte quelle incertezze che inevitabilmente condizioneranno i tempi e gli esiti di ogni singola trattativa.Scopri tutto in gallery