Cambio di rotta in casa Juve. Secondo il Corriere dello Sport i bianconeri si stanno concentrando sucome prossimo numero 9 da regalare a Sarri. La pista Icardi rimane comunque in piedi e probabilmente l'argentino verrà riscattato dal Psg (60 milioni più bonus è la cifra che potrebbe accontentare l'Inter), ma proprio quando tutto faceva pensare a un possibile assalto a Maurito Paratici si è spostato su Milik, per il quale il Napoli vuole 40 milioni senza contropartite.