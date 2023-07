Davide Frattesi si è trasferito all'Inter mentre Milinkovic Savic è ad un passo da firmare con l'Ah-Hilal. Erano i primi due nomi sulla lista della Juve per il centrocampo a inizio mercato e soprattutto per il serbo c'era l'idea di provarci concretamente. Non sono cambiati i piani; come riferisce calciomercato.com, un colpo a centrocampo è sempre previsto. Lrimane viva anche se c'è un altro nome che è uscito dal primo vertice tra Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli, ovvero quello diIl giocatore dell'Udinese è entrato da poco nell'orbita di Rafaela Pimenta, che tra un discorso e l'altro per Pogba, starebbe pensando all'ipotesi bianconera per Samardzic. Il classe 2002 ha le caratteristiche che cerca Giuntoli; ha qualità, è giovane ma già pronto per il salto in una bigdopo aver ceduto come la Juve spera i vari Zakaria, Mckennie ed Arthur. Nei prossimi giorni i dialoghi potranno approfondirsi; Samardzic è il nome nuovo in casa Juve per rinforzare il centrocampo.